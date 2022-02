Prins Andrew treft schikking in aanklacht wegens seksueel misbruik

De Britse prins Andrew heeft een schikking getroffen met de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Dat meldt de New York Times. Het is niet bekend welk bedrag er met de overeenkomst is gemoeid. Met de schikking komt een einde aan de civiele rechtszaak die Virginia Giuffre tegen hem had aangespannen. Die zaak zou naar verwachting in september voor de rechter komen. Over enkele weken zou hij daarvoor al gehoord moeten worden. De vrouw verklaarde dat ze door de veroordeelde seksueel misbruiker Jeffrey Epstein aan prins Andrew werd ‘uitgeleend’ voor seksuele activiteiten. Ze was toen minderjarig.

Prins Andrew (61), die vanwege het schandaal recent een reeks titels en functies is ontnomen door het Britse hof, heeft in de schikking geen schuld bekend. Onderdeel van de overeenkomst is dat de prins een ‘subantiële donatie’ doet aan een organisatie voor slachtofferhulp.

In een verklaring stelt de prins dat bekend was dat Jeffrey Epstein gedurende vele jaren jonge meisjes als seksslaaf gebruikte, dat hij spijt heeft van zijn omgang met Epstein en dat hij de moed prijst van Giuffre en andere slachtoffers om voor zichzelf en anderen op te komen. Dat laatste staat in schril contrast met hoe het juridisch team van de prins Giuffre tot nu toe afschilderde. Daarbij werd ze als een geldwolf neergezet die profiteert van haar beschuldigingen. Nu verklaart de prins dat het nooit zijn bedoeling is geweest Giuffre te belasteren en dat hij aanvaardt dat ze slachtoffer is van zowel seksueel misbruik als van openlijke aanvallen op haar persoon na het uiten van haar aanklacht.

De New York Times merkt op dat de schikking relatief snel tot stand is gekomen, een half jaar na de aanklacht.