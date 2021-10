Prins William spreekt schande van ruimterace miljardairs Musk en Bezos

Prins William heeft Amazon-oprichter Jeff Bezos en Elon Musk (Tesla) opgeroepen te stoppen met hun ruimterace. De twee miljardairs zouden er volgens de Britse prins verstandig aan doen om hun geld te steken in het oplossen van de klimaatcrisis.

Woensdag maakte de 90-jarige acteur William Shatner (bekend van de rol van Captain James T Kirk in Star Trek) nog een korte ruimtereis die werd betaald door Bezos.

“We hebben de slimste mensen nodig om deze planeet te repareren, niet om de volgende plaats te vinden waar we naartoe kunnen”, aldus de Hertog van Cambridge. William, die drie kinderen heeft, vindt dat we meer moeten doen voor toekomstige generaties. “Als we niet oppassen beroven we onze kinderen van hun toekomst.”

Eerder deze week verklaarde Williams vader, prins Charles, al tegenover de BBC dat hij begreep waarom de klimaatactivisten zo gefrustreerd raken door de inertie van overheden en bedrijven.

Charles waarschuwde voor een “catastrofe” als er niet meer wordt gedaan tegen de opwarming van de aarde. Hij vreest dat de wereldleiders die vanaf eind deze maand samenkomen in Glasgow voor internationaal klimaatoverleg voornamelijk zullen “praten”.

Charles, the Prince of of business-as-usual-must-remain ‘activism’, says he understands why we take non violent direct action

Meanwhile, Greenpeace blocks the road outside Downing Street

Our tactics might not be popular, but they are working pic.twitter.com/vTFR5E2Trf

— Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) October 11, 2021