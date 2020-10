Prinsessen bleven in Griekenland na afbreken vakantie koninklijk paar

De prinsessen Amalia en Alexia blijken zaterdag niet mee teruggekeerd te zijn naar Nederland. Koning Willem-Alexander reisde met zijn gezin halsoverkop terug naar Nederland nadat er een storm van kritiek losbarstte over hun reis naar Griekenland. De regering heeft Nederlanders gevraagd geen reizen naar het buitenland te maken die niet noodzakelijk zijn en niet “de randen van wat mag op te zoeken”.

De tieners Amalia (16) en Alexia (15) moesten volgens de Rijksvoorlichtingsdienst achterblijven in de koninklijke vakantievilla “omdat er niet genoeg vliegtickets waren voor het hele gezin”, schrijft het AD. Het duo is dinsdagavond teruggevlogen.

Premier Rutte verklaarde zondag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij “een verkeerde inschatting” heeft gemaakt bij de vakantie van de koning. In de brief stelt hij “de volledige ministeriële verantwoordelijkheid” te dragen voor de omstreden vakantie. In die brief spreekt hij wel over de terugkeer van de koning maar niet over het achterblijven van de prinsessen.

Ongelofelijk dat we nu pas horen dat twee prinsessen in Griekenland zijn gebleven. Mark Rutte zei ook weer niks… hij wordt langzaam maar zeker meegezogen in een moeras van blunders, gedraai en halve waarheden… Waarom????https://t.co/LwMxegCeK5 — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) October 20, 2020