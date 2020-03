‘Prinsjesdag-ritueel mogelijk verplaatst naar andere provinciehoofdstad’

Prinsjesdag verdwijnt mogelijk jarenlang uit Den Haag. Die optie ligt volgens Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer en van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, op tafel als het Binnenhof halverwege 2021 voor vele jaren gesloten wordt voor renovatie.

“Ik sluit op dit moment geen enkele optie uit”, zegt Bruijn in de podcast Betrouwbare Bronnen. “Er zijn heel veel ideeën. Een ervan is inderdaad om het land in te trekken.” Gedacht wordt aan provinciehoofdsteden als Leeuwarden en Den Bosch.

“Dat heeft voor- en nadelen”, zegt Bruijn. “Dat heeft met logistiek te maken, met kosten en met veiligheid.” Een van de vragen is of er wel of niet een rit met de koets aan vast zit.

“Een balkon voor de balkonscène is overal nog wel te vinden”, zegt Bruijn. “Er zijn allerlei verschillende opties, die liggen allemaal op tafel. Er komt een moment dat daarover een besluit genomen moet worden en dan gaan we dat doen.”

Een motie van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers waarin het presidium van de Tweede Kamer werd opgedragen om met Bruijn in contact te treden over het idee, werd in oktober 2019 met een kleine meerderheid verworpen. Premier Mark Rutte noemde Prinsjesdag in het land vieren toen ‘een interessante gedachte’. “Het is een zaak die in de eerste plaats ligt bij de voorzitter van de Verenigde Vergadering”, voegde hij eraan toe. Gezamenlijke bijeenkomsten van Eerste en Tweede Kamer worden voorgezeten door de voorzitter van de senaat.

In de oorspronkelijke plannen voor de renovatie van het Binnenhof stond de mogelijkheid om Prinsjesdag ook tijdens de verbouwing in de Ridderzaal te organiseren. In theorie kan dat, maar het is volgens Rutte onmogelijk, ‘want dan zullen die mooie gerestaureerde koetsen vastlopen in de modder’.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag verwerpt het idee om Prinsjesdag buiten Den Haag te houden. “Deze ceremonie hoort in de regeringsstad en ook buiten het Binnenhof beschikt Den Haag over locaties die hiervoor geschikt zijn”, zei hij eerder in het AD.