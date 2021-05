Privacy-activisten verklaren oorlog aan misleidende cookie banners

De Oostenrijkse privacy-actiegroep NOYB (None Of Your Business) die zich richt op privacyschendingen door bedrijven, gaat honderden websites in 33 Europese landen aanklagen vanwege de manier waarop ze pop up schermen gebruiken om gebruikers ertoe aan te zetten verkeerde keuzes te maken. De pop ups die ongevraagd in beeld verschijnen, eisen dat de bezoeker van een website keuzes maakt voor het toestaan van cookies. Volgens NOYB voldoen veel van die schermen niet aan de Europese eisen voor de bescherming van privacy en spreekt van cookie banner terreur.

In plaats van dat het pop up scherm een simpele keuze biedt waarmee de bezoeker beslist of zijn gegevens wel of niet verzameld mogen worden, wordt een reeks aan mogelijkheden voorgeschoteld. Daarbij wordt het lastig gemaakt iets anders aan te klikken dan de ‘accepteer’ keuze. Terwijl slechts drie procent van de gebruikers het ok vindt om gegevens af te staan, stemt toch zo’n 90 procent in omdat afwijzen te lastig wordt gemaakt.

NOYB constateert dat die praktijk in strijd is met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Cookie banners behoren tot een van de meest verafschuwde online irritaties. Veel consumenten wijten het vervelende verschijnsel aan de AVG maar volgens NOYB is dat onterecht. Niet de regelgeving is de oorzaak maar de manier waarop bedrijven daarmee omgaan, stelt woordvoerder Max Schrems. “Bedrijven maken gebruik van iedere denkbare truc om je op de ‘accepteer’-optie te laten klikken.” Er liggen 10.000 klachten klaar om daar tegen te protesteren.

NOYB heeft in het verleden met succes actiegevoerd tegen privacyschendingen door bedrijven. Zo wisten ze te voorkomen dat Amerikaanse bedrijven ongebreideld de hand kunnen leggen op gegevens van Europese gebruikers. Schrems constateert dat Europa goed is in het maken van regelgeving maar slecht in de handhaving. Daarom stappen de activisten nu zelf naar de rechter als de bedrijven niet ingaan op hun eisen. Eerst krijgen de privacyschenders een waarschuwing toegestuurd en de mogelijkheid aanpassingen te maken.

cc-foto: Oliver Tacke