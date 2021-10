Pro-pietenclub nodigt extreemrechtse haatgroep uit bij Sint-intocht Alkmaar

Een pro-pietenclub uit Alkmaar heeft Pegida gevraagd naar de Sinterklaasintocht op 13 oktober te komen. Dat zegt woordvoerder Thomas van Elst. In Alkmaar lopen dit jaar geen in racistische blackface gehulde pieten mee. Tegen het zere been van Alkmaar Handhaaft Zwarte Piet. Ze hopen dat de extreemrechtse islamhaatclub aansluit op het feestje voor kleine kinderen.

NH Nieuws meldt dat de club een aanvraag heeft ingediend bij de gemeente voor een demonstratie langs de intocht. Daar moeten wat Van Elst betreft ook de traditioneel racistische stereotypen bij. En Pegida dus, met wiens voorman, de in Duitsland voor wapenbezit veroordeelde Edwin Wagensveld, hij naar eigen zeggen ‘al jaren goed contact’ heeft. Van Elst zegt er wel meteen bij niet te verwachten dat zijn aanvraag wordt goedgekeurd. Ook zegt hij eventueel het protest tegen het weren van racisme te willen combineren met een protest tegen het coronabeleid.

Het officiële Sinterklaascomité laat weten te hopen dat de demonstratie inderdaad niet door mag gaan. Er is expres gekozen voor een intocht zonder zwarte pieten zodat er een inclusief feest gehouden kan worden. Voorzitter Lida Mathot zegt: ‘En nu is er weer wat te zeuren. Ik word daar een beetje moe van en hoop dat al die volwassen mensen nou eens blij zijn dat we een kinderfeestje organiseren.’