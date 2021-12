Producten ‘tegen 5G-straling’ blijken radioactief

Armbanden en andere draagbare producten die door negatieve ionen zogenaamd beschermen tegen 5G-straling, bevatten te veel radioactiviteit. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, zo meldt de NOS. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) adviseert bezitters van de producten deze direct weg te leggen en niet meer te gebruiken.

In totaal gaat het om tien producten, variërend van armbanden en kettingen, tot slaapmaskers. De producten zijn populair bij complotdenkers die geloven dat ze bescherming bieden tegen de straling van 5G-masten, hoewel keer op keer wetenschappelijk is vastgesteld dat de masten geen enkel gevaar opleveren. De ANVS concludeert dat het stralingsniveau de onderzochte producten niet direct schadelijk is voor de gezondheid, maar dat schade bij het langdurig dragen ervan niet is uit te sluiten. Door de armbanden en kettingen jarenlang dagelijks te dragen, is er bijvoorbeeld kans op dna- of weefselschade.

De producten worden door ten minste zes leveranciers verkocht, waarvan een al heeft laten weten de verkoop te staken. Alle leveranciers hebben twee weken de tijd gekregen om hun voorraadgrootte bekend te maken en hoeveel ze al hebben verkocht.