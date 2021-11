Proef met veelbelovende pleister voor langdurige bescherming tegen corona

Emergex, een farmaceutisch bedrijf uit Oxford, heeft toestemming gekregen om in Zwitserland een proef uit te voeren met een nieuw vaccin tegen corona. Het middel maakt gebruik van zogeheten T-cellen die niet alleen bescherming bieden tegen het virus maar de indringer opsporen, aanvallen en uit het lichaam verwijderen. De tot nu toe gebruikte vaccins hechten zich aan het virus en voorkomen zo de verspreiding. De door Emergex ontwikkelde methode zou veel effectiever zijn. Het nieuwe vaccin wordt toegediend via een kleine pleister met micronaalden die het middel injecteren. Door die techniek moet het vaccineren ook makkelijker worden. Een ander voordeel is dat het vaccin drie maanden lang houdbaar blijft op kamertemperatuur.

De proef van het in 2016 opgerichte Emergex, dat zich specialiseert in de toepassing van T-cellen, wordt uitgevoerd in Lausanne met 26 vrijwilligers. Zij krijgen een hoge en lage dosis toegediend om de effecten te kunnen bestuderen. Volgend jaar juni zijn naar verwachting de eerste voorlopige resultaten bekend. Zelfs als die gunstig zijn, zal het nog tot 2025 duren voordat de pleisters op de markt komen.

De huidige vaccins roepen een afweerreactie van het lichaam op met antistoffen. Nadeel daarvan is dat het effect na verloop van tijd afneemt waardoor er boosters nodig zijn. Met de benadering van Emergex duurt de bescherming langer, wellicht zelfs tientallen jaren. Vorige week werd uit onderzoek duidelijk dat de natuurlijke afweer met T-cellen er voor zorgt dat sommige mensen nooit corona krijgen terwijl ze wel zieken in hun omgeving hebben.

Immunoloog Danny Altmann van het Danny Altmann, vraagt zich in The Guardian af of het nieuwe middel krachtig genoeg is om het virus solo te bestrijden of dat een combinatie met andere middelen toch beter zal blijken. De T-cellen-methode wordt al tientallen jaren onderzocht als middel tegen het griepvirus maar dat heeft nog niet het gouden ei opgeleverd.

