Promotie vrouwelijke generaals uitgesteld vanwege vrouwenhaat Trump

De promotie van twee generaals van de Amerikaanse strijdkrachten is vorig jaar uitgesteld omdat de top van het Pentagon bevreesd was dat toenmalig president Trump er een stokje voor zou steken. De generaals in kwestie zijn vrouw en de legerleiding vreesde dat Trump alleen akkoord zou gaan met de aanstelling van witte mannen in posities die meestal door witte mannen worden vervuld.

De toenmalige staatssecretaris van Defensie Mark Esper en generaal Milley, voorzitter van de stafchefs, vreesden dat de president prompt zijn eigen kandidaten – witte mannen – naar voren zou schuiven en besloten daarom de voordracht uit te stellen tot na de verkiezing van november. Ze gokten er op dat die door de Democratische president Joe Biden gewonnen zou worden. Van Trump is bekend dat hij vaak geringschattend over vrouwen spreekt en oordeelt.

Esper zegt in een interview met de New York Times dat hij voor de functies de beste mensen wilde en in dit geval waren dat de bewuste vrouwen. “Ik wilde niet dat zij hun promotie misliepen doordat iemand in het Witte Huis ging denken denken dat het ministerie van Defensie politiek bedrijft.” De strategie lijkt vooralsnog te werken. De voordracht van de twee vrouwelijke topmilitairen wordt naar verwachting de komende weken door het Witte Huis en de Senaat geaccepteerd.

De New York Times stelt dat de actie een voorbeeld is van hoe binnen de overheidsdiensten is geopereerd om te voorkomen dat de immer onberekenbare Trump in zijn laatste weken nog veel schade zou aanrichten en daarmee de diensten en hun medewerkers in gevaar zou brengen.

Die vrees was niet onterecht. Esper werd zelf ontslagen door Trump kort nadat hij de verkiezing verloor en vervangen door getrouwen die een agressieve houding tegenover Iran voorstaan evenals de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan, tegen de adviezen van het Pentagon in. Trump zag Esper ook niet zitten omdat die begrip toonde voor de veranderingen waartoe de burgerrechtenbeweging Black Lives Matter opriep. Esper en Milley hadden ook bezwaar tegen de inzet van het leger tegen de aanhangers van Black Lives Matter.

Volgens Trump-getrouwen heeft het uitstel van de promotie niets van doen met het voorkomen van seksistische wraakpolitiek. Het tijdstip zou gewoon onhandig geweest zijn.

De ene vrouw is Van Ovost, een viersterren-generaal, de enige niet-man van de 43 officieren met vier sterren die het Amerikaanse leger telt. De andere is driesterren generaal Richardson die nu leiding geeft aan de militaire operatie waarmee het vaccinatieprogramma onder burgers wordt uitgevoerd.

cc-foto: National Guard Georgia / Chiefs of Staff