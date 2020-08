Protest in Louisiana na ‘afschuwelijk politiegeweld’ tegen zwarte man

Zo’n honderdvijftig demonstranten hebben zaterdag bij een tankstation in Lafayette, Louisiana geprotesteerd tegen politiegeweld. Aanleiding was de dood van Trayford Pellerin, een 31-jarige zwarte man, een dag eerder. De politie schoot Pellerin dood toen hij met een mes op weg was naar het betreffende benzinestation.

De agenten schoten 11 keer op Pellerin. Beelden van de politieactie worden gedeeld via sociale media. De burgerrechtenorganisatie ACLU spreekt van een “afschuwelijk voorbeeld van politiegeweld”. “Pellerin liep niet naar de politieagenten toe, maar van ze weg. Vervolgens werd hij getaserd en op wrede wijze neergeschoten. Trayford Pellerin zou nog gewoon in leven moeten zijn.”

Lafayette La PD Shoot Citizen He is currently hospitalized. I’m posting this video before the police & the media tell us everything about this man, before they name the government officials who shot him. I’m posting this because he is human, & the government shot him. Repeatedly pic.twitter.com/TLusM2pKlN

— Gary Chambers (@GaryChambersJr) August 22, 2020