Protest tegen coronamaatregelen in Brussel trekt te weinig deelnemers

De organisatoren van een coronaprotest in Brussel hadden 35.000 deelnemers verwacht maar er kwamen er fors minder opdagen. Volgens de politie ging het uiteindelijk om zo’n 1600 demonstranten. In tegenstelling tot vorige week, toen er rellen uitbraken en er op grote schaal vernielingen werden aangericht, verliep het protest dit keer rustig. Na een enkele toespraak op het eindpunt, bij het Atomium, hielden de meeste actievoerders het voor gezien. Er werd een arrestatie verricht.

De demonstratie startte met anderhalf uur vertraging omdat er bij het oorspronkelijke tijdstip, om 12 uur, nog maar enkele tientallen deelnemer kwamen opdagen.

De Standaard schrijft:

De organisatie benadrukt dat ze niet tegen de coronamaatregelen zelf is, maar wel tegen de manier waarop die worden doorgevoerd. ‘Bij onze vorige betogingen hadden we een duidelijke vraag gesteld om een burgerdebat te krijgen over het Covid Safe Ticket en de verplichte vaccinatie tegen Covid-19’, zegt Sarkis Simonjan van Belgium United For Freedom. ‘Die betogingen en al onze brieven aan de verschillende ministers en de koning zijn duidelijk in dovemansoren gevallen. De regering blijkt dus niet te willen luisteren naar een deel van de bevolking dat zich niet wil laten vaccineren, en niet wil weten van een Covid Safe Ticket.’