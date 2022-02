Protest tegen mannen-bolwerk ministerie van Buitenlandse Zaken

Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken trekken aan de bel vanwege genderongelijkheid op het departement. Topfuncties gaan er nog altijd overwegend naar mannen en worden via het informele circuit vergeven. Een alarmbrief hierover is ruim zeshonderd keer ondertekend. De brief is in handen van NRC.

De aanleiding voor de brief is de benoeming van een nieuwe directeur-generaal politieke zaken (DGPZ), een van de hoogste en meest invloedrijke functies binnen het ministerie. De DGPZ is een direct adviseur van de minister. De functie wordt nu nog bekleed door Thijs van der Plas, maar hij zou na zijn aanstaande vertrek worden vervangen door een vrouw. In plaats daarvan koos de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) op het laatste moment toch weer voor een man.

Het is een symptoom van een breder probleem op het ministerie. Officieel zegt Buitenlandse zaken te streven naar 50 procent vrouwen in leidinggevende functies. Volgens het sociaal jaarverslag slaagt het ministerie daar met 42 procent net niet in. Echt schrijnend wordt het wanneer er wordt gekeken naar de hogere salarisschalen, daar gaan de banen in 75 procent van de gevallen naar mannen. Uit een auditrapport uit 2020 bleek al dat veel benoemingen via het informele circuit lopen waarbij de formele wervingsprocedures worden genegeerd. Ons-kent-ons dus, en vrouwen delven hier maar al te vaak het onderspit.

Tijdens de verkiezingscampagne in januari 2021 toonde Hoekstra zich nog een voorstander van het vrouwenquotum. ‘Ik vind het beschamend dat vrouwen in dezelfde banen vaak minder betaald krijgen en dat het ons na twintig jaar lang ouwehoeren niet gelukt is om dat probleem aan te pakken,’ zei campagne-Hoekstra destijds. Zowel het ministerie als de huidige minister houden zich niet aan hun eigen doelstellingen en volgens de ondertekenaars van de brief – zowel vrouwen als mannen – is het tijd dat dit verandert. De brief is dinsdagavond overhandigd aan de top van het ministerie.