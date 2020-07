Protesten in Servië tegen zwalkend coronabeleid

In Belgrado en andere Servische steden is opnieuw geprotesteerd tegen het coronabeleid van de regering. Dat beleid kenmerkt zich door zwalken. Kort voor de verkiezingen van 21 juni werden tal van maatregelen plots versoepeld, ondanks dat het virus nog voortwoekerde. Horecazaken gingen weer open en evenementen en sportwedstrijden werden met publiek gehouden. Toptennisser Novak Djokovic raakte zo besmet.

Nu is er sprake van een heropleving van de pandemie en worden er weer strenge regels ingevoerd. De demonstranten verwijten president Aleksandar Vucic, die de verkiezingen ruim won, dat hij het virus inzet voor politiek gewin. Na de verkiezingen werd duidelijk dat de regering heeft gesjoemeld met de officiële cijfers om de indruk te wekken dat het virus effectief werd bestreden terwijl dat in werkelijkheid niet het geval was.

De demonstraties gaan gepaard met geweld. Op videobeelden is te zien hoe burgers in elkaar worden gemept door agenten. Dinsdag werd het parlementsgebouw bestormd.

The second night of Belgrade protests: as brutal as it gets, folks. Mentions of draconian penalties for those arrested, and Huawei-brand facial recognition cameras used to identify those who avoid getting trampled over by 30+ officers. pic.twitter.com/mKx83dZ4lM

— Aleksandar Brezar (@brezaleksandar) July 8, 2020