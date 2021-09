Protesteren bij nieuwe Tweede Kamer vrijwel onmogelijk gemaakt

Nu de protesten en demonstraties tegen het regeringsbeleid steeds meer aanzwellen, blijkt het onmogelijk te zijn te demonstreren op de meest geëigende plek, namelijk bij de Tweede Kamer. Frans lerares Kim van Strien laat op Twitter zien dat het feitelijk verboden is om de aandacht van politici te trekken. Zij werd met haar mede-actievoerders voor beter onderwijs weggestuurd bij de ingang van het nieuwe Kamergebouw, het oude ministerie van Buitenlandse Zaken naast Den Haag CS. De toegewezen demonstratieplek is niet alleen aan de achterzijde van het gebouw, waar verder niemand te bekennen is, maar het blijkt ook nog eens een bouwput. “Dit is geen democratie, dit kan niet” zegt ze. “Je kan niet mensen die op willen komen voor bepaalde rechten wegzetten in een soort bouwput.” Ze roept Kamervoorzitter Vera Bergkamp en de Haagse burgemeester Jan van Zanen op in te grijpen.

Actievoeren bij de Tweede Kamer… we hadden een vergunning, maar op die plek kunnen we helemaal niet staat, want daar wordt gebouwd. Op alle andere plekken worden we weggestuurd. Is dit nou democratie? @POL_DenHaag @Vera_Bergkamp @jan_vanzanen @GemeenteDenHaag pic.twitter.com/mo19aldxgs — Kim van Strien (@Kimvanstrien) September 9, 2021

De Volkskrant meldde dinsdag dat het gaat om een bewust beleid van de gemeente Den Haag die demonstreren aan de voorzijde verbiedt vanwege de ‘publieksstromen’ vanuit het ernaast gelegen Centraal Station. Demonstranten moeten naar het Malieveld gaan maar zijn ook daar uit het zicht van de politici. Kleine groepen demonstranten mogen wel iets dichter bij het gebouw komen maar optochten zijn ook verboden, met een beroep op de coronamaatregelen.