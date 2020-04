Provinciale voorzitters 50PLUS zeggen vertrouwen in voorzitter Dales op

Opstand binnen 50PLUS. De provinciale voorzitters van de ouderenpartij hebben het vertrouwen in voorzitter Geert Dales opgezegd. Zij menen dat de oud-VVD’er niet “open, eerlijk, integer en transparant” handelt, zo blijkt uit een bericht dat Xander van der Wulp van de NOS via Twitter deelt.

Na Denk is 50plus de volgende partij waar een interne strijd escaleert -terwijl iedereen vooral aandacht heeft voor Coronavirus.

*Provinciale voorzitters zeggen vertrouwen op in partijvoorzitter Dales.

Het was ook al best wel lang rustig in de partij. 😬 pic.twitter.com/BiehDhw0wT

