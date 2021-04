Provincie Flevoland zet ‘godslasterlijk’ kunstwerk terug langs snelweg

Het landschapskunstwerk Tong van Lucifer komt terug op de oorspronkelijke plek langs de A6 bij Lelystad. Vorig jaar waaide het om, raakte beschadigd en stond sindsdien in de opslag. Christelijke partijen in de Provinciale Staten, met name de SGP, probeerden een terugkeer van het beeld te verhinderen omdat het godslasterlijk zou zijn.

Woensdagavond werd besloten het beeld toch weer op de oorspronkelijk plek op de Knardijk te plaatsen, maar dan wel met een gewijzigde naam. Die wordt simpelweg De Tong. Op die manier moet de Bijbelse associatie worden weggenomen, iets wat de maker van het beeld Rudi van de Wint in 2002 al voorstelde.

De Tong moet wel nog gerestaureerd worden. Daarvoor is een bedrag van 200.000 euro gereserveerd. Mogelijk wordt dat nog verhoogd om ervoor te zorgen dat het beeld niet nog een keer omwaait. In 2012 moest De Tong ook al een keer worden hersteld, dat gebeurde nadat koperdieven het beeld ernstig hadden beschadigd.

cc-foto: Patrick Stam

