Psychologen: voltijds thuiswerken is zwaar

Voltijds thuiswerken kan tot een sociaal isolement leiden. Ook vinden werknemers die door corona vanuit huis moeten werken, het lastig om de grens met het privéleven te bewaken. Daardoor hebben werknemers minder tijd om te herstellen. Die waarschuwing geven Belgische psychologen die zijn verenigd in de groep Psychologie & Corona. Persbureau Belga meldt:

Het is nodig dat werkgevers rekening houden met die uitdaging want recent onderzoek toont dat telewerkers onder de huidige omstandigheden een reeks negatieve gevolgen ervaren. Zo dreigen professionele verplichtingen sneller een hypotheek te leggen op het familieleven en fietsen familiale zorgen vaak spontaan door het thuiswerk.

Vooral mensen die veel huisgenoten hebben, ondervinden problemen bij het thuiswerk, stelt onderzoeker Tim Vantilborgh van de Vrije Universiteit Brussel. Maar ook alleenstaanden hebben het moeilijk nu ze de hele dag thuis zitten.

De vrees van werkgevers dat thuiswerkers de kantjes ervan lopen, is ongegrond. Mensen werken thuis harder dan op kantoor, zo blijkt. Mensen slaan de pauze vaker over en hebben nu meer moeite om te stoppen met werken. “Je gaat ’s avonds sneller nog een extra mailtje beantwoorden want het werk is maar een stap weg”, legt Vantilborgh uit.

De Belgische psychologen adviseren om manieren te zoeken om te herstellen van het werk: wandelen, sociale activiteiten via een videochat of sporten. Ook benadrukken zij het belang van pauzes nemen.