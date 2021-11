Publieke omroep zet online-reactiemogelijkheid uit en wordt zielsgelukkig

De Canadese publieke omroep CBC is kwaadaardige internettrollen zo zat, dat het op Facebook de mogelijkheid om te reageren permanent heeft uitgeschakeld. De commentaarsectie was al tijdelijk uitgezet, nadat behalve een stortvloed aan haat en racisme onder de artikelen, ook de journalisten zelf werden bedreigd. Geen podium meer bieden aan toetsenbordkrijgers beviel zo goed, dat het beleid voor onbepaalde tijd wordt doorgezet.

De reactievelden gingen in juni voor het eerst op slot, bij wijze van experiment. Door het bombardement aan haat, deed de omroep al een tijdje aan zelfcensuur: verhalen en video’s waar vooraf werd verwacht dat het veel trollen zou uitlokken, werden bij voorbaat al niet meer geplaatst. Deden ze dat wel, dan waren de moderatoren enorm veel tijd kwijt aan het opschonen van alle bagger.

Hoofdredacteur Brodie Fenlon laat in een verklaring weten:

Voor alle duidelijkheid, we zijn niet geïnteresseerd in het inperken van oprechte kritiek op onze journalistiek, dat verwelkomen we juist (je ziet dat terug in de commentaren op de berichten op onze nieuwssite, die streng worden gemodereerd). We hebben het erover dat we op de online plekken waar we nog wat controle over kunnen uitoefenen, het verachtelijke gescheld, de persoonlijke intimidaties, en de desinformatie die zo schadelijk is voor het publieke debat willen terugdringen.

Aan de beslissing geen commentaren meer toe te staan op Facebook, lijken volgens Fenlon dan ook helemaal geen negatieve gevolgen te kleven: de berichten zijn diverser, medewerkers houden tijd over en er is nauwelijks een verschil in bezoekersaantallen op de website. Misschien nog wel het belangrijkst: ‘Het welzijn van onze medewerkers is enorm verbeterd.’

Fenlon:

Het is onze missie is om voor veiligere online plekken te zorgen waar Canadezen zinvolle gesprekken kunnen voeren over de problemen van onze tijd en over onze journalistiek; waar ze kunnen discussiëren en het oneens zijn en elkaar – en ons! – uitdagen zonder te vervallen in haat, onverdraagzaamheid of persoonlijke aanvallen. Ook zullen we er alles aan blijven doen om de mentale gezondheid en het fysieke welzijn van onze medewerkers te ondersteunen.

cc-foto: japanexperterna