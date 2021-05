Puriteins Instagram censureert vagina

Sociaal netwerk Instagram, eigendom van Facebook, staat gebruikers niet toe de hashtag #vagina te gebruiken. Dat meldt het twitteraccount van het Vagina Museum in het Britse Camden. Seks en naakt zijn op Instagram verboden – hoewel mannentepels dan weer wel zichtbaar mogen zijn – en blijkbaar is zelfs het woord vagina al reden voor het sociale medium om in een puriteinse kramp te schieten. Het museum merkt daarbij op dat wie vagina in het zoekveld intypt, een suggestie krijgt voor een product ‘dat je absoluut niet nodig hebt en niet moet gebruiken’, namelijk een vaginareiniger.

Instagram is CENSORING #vagina! 'Vagina' isn't a dirty word, and this is shutting down important discussions about health and how your body works. It's not obscene, it's a body part that half the world has. pic.twitter.com/MYckLhcrPO — Vagina Museum (@vagina_museum) May 28, 2021

Het Britse The Eve Appeal, een stichting die zich inzet om bewustzijn te creëren en geld in te zamelen voor het bestrijden van diverse vormen van gynaecologische kanker, is inmiddels een petitie gestart om de vaginablokkade van Instagram te verwijderen. Daarin staat:

Vagina is een anatomisch woord voor een deel van het lichaam – net als arm, elleboog, neus of penis. Er heerst een cultuur van schaamte en verlegenheid rond gynaecologische anatomie. Het zorgt ervoor dat veel vrouwen en mensen met gynae-organen geen goed begrip hebben van hun gynae-anatomie, hoe hun lichaam werkt, of weten wat normaal voor hen is. Dit voorkomt dat mensen zien wanneer er iets verandert en belangrijke symptomen van kanker opmerken. Het maakt het ook moeilijker om met een zorgverlener over hun anatomie te praten – daarom is het gebruik van het juiste anatomische woord zo belangrijk.

cc-foto: ep_jhu