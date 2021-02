PvdA doet aangifte van aanvallen op websites

De PvdA heeft aangifte gedaan van aanhoudende distributed denial of service-aanvallen op haar website en op de site van Europarlementariër Kati Piri. De partij vermoedt dat Turkse hackers achter de aanvallen zitten. De acties worden aangekondigd via een Turks Twitter-account.

Piri, die bij de Tweede Kamerverkiezingen op plaats 5 van de PvdA-lijst staat, was Turkije-rapporteur in het Europarlement. “Natuurlijk heb ik me ook fel uitgesproken tegen Erdogan, daarom ben ik nu persona non grata in Turkije”, zei ze eind vorig jaar in een interview met NRC Handelsblad. “Ik vind dat we er moeten zijn voor activisten en journalisten die al jaren gevangen zitten.”

Eerder deze maand besloot de PvdA vanwege de DDoS-aanvallen om al het verkeer uit het buitenland te blokkeren. “Wij laten ons door dit soort acties de mond niet snoeren”, zei Piri destijds.

De PvdA krijgt hulp van het Nationaal Cyber Security Centrum, zegt de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. “Ik ben steeds alert geweest op de mogelijkheid van buitenlandse inmenging. Dit is een manier waarop dat kan gebeuren.”