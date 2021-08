PvdA en GroenLinks: overleg in gezamenlijke fractie tijdens formatie

PvdA en GroenLinks zullen bij de kabinetsformatie een gezamenlijke onderhandelingsdelegatie vormen. “Over onze inzet en over het vervolg van mogelijke onderhandelingen overleggen we in een gezamenlijke fractie”, stellen de partijen in een verklaring.

“Wij willen niet afzonderlijk, maar samen een vuist maken”, schrijven de PvdA en GroenLinks. “Zodat we als één sterk blok verandering mogelijk kunnen maken.”

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver is van een fusie met de PvdA nog geen sprake. “Daar gaan de partijen zelf over”, verklaart hij na overleg met PvdA-leider Lilianne Ploumen in Den Haag.

PvdA’ers als Hans Spekman en Adri Duivesteijn hebben zich donderdag en vrijdag uitgesproken tegen een gezamenlijke fractie met GroenLinks. Oud-Kamerlid Peter van Heemst is daarentegen wel positief.