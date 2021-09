PvdA en GroenLinks hebben geen trek in afspraken over begroting

PvdA en GroenLinks voelen er niets voor om afspraken te maken met de coalitiepartijen over de begroting voor 2022. Dat zeggen partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver aan de vooravond van Prinsjesdag.

“We gaan niet in achterkamertjes praten over steun voor beleid”, aldus Ploumen en Klaver tegen de NOS. Klaver wijst er fijntjes op dat het beter bij de door iedereen gewenste nieuwe bestuurscultuur past om in de plenaire zaal van de Tweede Kamer te praten over de begroting.

Hoewel het demissionaire kabinet in de Tweede Kamer nog altijd een meerderheid heeft, twijfelen VVD, CDA en D66 aan de steun van de ChristenUnie. Om die reden stuurde Mark Rutte waarnemend fractievoorzitter van de VVD, Sophie Hermans, er al op uit om te overleggen met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.

Eerder dwarsboomden CDA en VVD onderhandelingen met de PvdA en GroenLinks over een nieuw kabinet. D66 ziet een nieuwe coalitie met de ChristenUnie niet zitten.