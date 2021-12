PvdA en GroenLinks sluiten oppositiepact

PvdA en GroenLinks hebben een gezamenlijk progressief oppositieakkoord gesloten dat niet vrijblijvend is. Jesse Klaver noemt het in een verklaring “een volgende stap in onze samenwerking. De komende jaren vormen wij in het parlement een alliantie, een progressief blok. In ons oppositieakkoord staan 15 ambities voor het Nederland van 2030. Het is de toetssteen waaraan we het regeringsbeleid beoordelen en de agenda waar wij de komende jaren aan bouwen.”

PvdA-leider Lilianne Ploumen twittert over het akkoord: “Wij denken dat het anders moet. En daarom gaan wij het ook anders doen. Door de krachten te bundelen in een sociale, groene, progressieve agenda. Met ambitieuze keuzes voor de toekomst van Nederland.”

Wij denken dat het anders moet. En daarom gaan wij het ook anders doen. Door de krachten te bundelen in een sociale, groene, progressieve agenda. Met ambitieuze keuzes voor de toekomst van Nederland. #ProgressiefOppositieakkoord Lees ons plan hier: https://t.co/Tgz8z9tOU2 pic.twitter.com/gZ636k2Y3Q — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) December 6, 2021

De twee partijen willen met het akkoord voorkomen dat ze tegen elkaar uitgespeeld worden door een volgend kabinet Rutte – mocht dat er komen. De partijen constateren dat basisvoorwaarden voor een redelijk leven niet meer vanzelfsprekend zijn. Van betaalbare huizen tot toegankelijke zorg tot goed onderwijs of een redelijk inkomen, alles staat onder druk. En er is de klimaatcrisis die het leven van jonge en volgende generaties in gevaar brengt.

Klaver: “Er is een rechtstreeks verband tussen de opwarming van de aarde en de uitbuiting van mensen. Beide zijn het gevolg van een economisch systeem dat winsten privatiseert en schade collectiviseert: winst gaat naar aandeelhouders, de rekening voor het redden van een bank naar de burgers. De winst van Tata Steel gaat naar de eigenaren in India. De prijs wordt betaald door de kinderen uit de buurt die ziek worden van de luchtvervuiling. Pleisters plakken is niet voldoende. Er is fundamentele verandering nodig.”

De twee partijen zeggen het op veel punten eens te zijn geworden en dat met dezelfde eendracht waar nu het virus mee wordt bestreden het ook mogelijk moet zijn noodzakelijke maatschappelijke veranderingen door te voeren: de klimaatcrisis bestrijden, de bestaanszekerheid vergroten en de ongelijkheid verkleinen.

"In de kern staan wij voor hetzelfde." PvdA-leider @PloumenLilianne gelooft sterk in samenwerking: "Ik geloof al heel lang in die progressieve linkse samenwerking." #Nieuwsuur pic.twitter.com/GxE2b51OLI — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) December 6, 2021

Er zijn op dit moment geen plannen de partijen te laten fuseren of een enkele fractie in de Tweede Kamer te vormen. De twee partijen hopen wel dat de SP en Partij voor de Dieren zich bij het akkoord zullen aansluiten, schrijft De Volkskrant:

De gemeenschappelijke agenda van GroenLinks en de PvdA – ‘Geïnspireerd op onze verkiezingsprogramma’s’, aldus Ploumen – schetst een ‘eerlijke en groene wereld’. Zo mag niemand in de toekomst meer dan een kwart van zijn inkomen uitgeven aan wonen. Het minimumloon, de AOW en de bijstand gaan ‘substantieel omhoog’. Een vaste baan wordt de norm en iedereen moet kunnen rekenen op ‘een goed pensioen met meer perspectief op indexatie’. GroenLinks en de PvdA willen daarnaast ‘de neoliberale prikkels’ uit het zorgstelsel halen, de salarissen in de zorg verder laten stijgen en de bereikbarheid van de huisartsenposten en spoedeisende hulp verbeteren. De ‘sociaal-economische gezondheidsverschillen’ dienen in 2030 gehalveerd te zijn, onder andere doordat de overheid gezond eten stimuleert. ‘Een kilo frikandellen is nu goedkoper dan een kilo appels.’

Lees ook in Trouw De stilte rond linkse samenwerking was maar schijn: stoppen is nooit een optie geweest waar onder meer wordt uitgelegd dat het nu fuseren van de fracties zou leiden tot een halvering van de spreektijd in het parlement.

