PvdA en GroenLinks willen 2 miljard euro voor ‘de gewone man of vrouw’

Het demissionaire kabinet moet 2 miljard euro uittrekken voor koopkrachtverbetering van de burgers. Daarvoor pleiten PvdA en GroenLinks. De twee partijen die tijdens de formatie samen optrekken, wijzen erop dat het kabinet het geld kan gebruiken dat wordt uitgespaard door de dividendbelasting niet af te schaffen. Tegenover het AD verklaart Henk Nijboer (PvdA):

De formatie gaat traag en VVD en CDA zijn niet echt bereid te praten, dat gaat de gewone man of vrouw voelen als we niets doen bij de begroting.

Ook GroenLinks-Kamerlid Bart Snels is het een doorn in het oog dat VVD en CDA geen haast maken met de formatie. Hij vreest dat de lastenverlichting daardoor opnieuw naar de bedrijven gaat in plaats van naar de burgers.

PvdA en GroenLinks pleiten ook voor hogere salarissen in de zorg en het onderwijs. In beide sectoren is al jaren sprake van een tekort aan werknemers. Deze week nog kwam het tekort aan verpleegkundigen op de intensive cares weer in het nieuws.