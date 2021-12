PvdA-icoon Ed van Thijn (87) overleden

PvdA-icoon Ed van Thijn is overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Dat meldt de NOS, na berichtgeving van de naaste familie. Van Thijn was jarenlang burgemeester van de hoofdstad. Van Thijn leed aan de zeldzame ziekte polyneuropathie waardoor hij gedeeltelijk verlamd was. Hij werd 87 jaar oud.

Het college en de raad hebben met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Ed van Thijn, lid van de gemeenteraad van 1962 tot 1971 en burgemeester van 1983 tot 1994. https://t.co/Fs1hZMRTHK — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) December 19, 2021

Vanaf eind jaren 60 tot begin jaren 80 van de vorige eeuw maakte Van Thijn deel uit van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Tijdens het kabinet-Den Uyl in de jaren 70 was hij fractievoorzitter van de partij. Begin jaren 80 volgde een kort ministerschap van Binnenlandse Zaken, waarna hij de overstap maakte naar het burgemeesterschap van Amsterdam. Die functie vervulde hij van 1983 tot en met 1994. Tussen 1999 en 2007 zat hij nog als PvdA-senator in de Eerste Kamer. In 2005 vond daar de roemruchte “Nacht van Van Thijn” plaats. Onder Van Thijn stemde de PvdA-fractie het wetsvoorstel voor een gekozen burgemeester weg, wat uiteindelijk de val van D66-minister Thom de Graaf inluidde.

Over het burgemeesterschap van Van Thijn schrijft de Volkskrant:

Als burgemeester kwam Van Thijn pas echt goed tot zijn recht. Zijn democratisch optreden en warmte maakten hem geliefd. Racisme, vreemdelingenhaat, Van Thijn bestreed het fel. Discotheken die aan de deur discrimineerden, pakte hij aan. Toen zijn chauffeur na een hersen­infarct was opgenomen in een revalidatiekliniek, bezocht Van Thijn hem wekelijks. ‘Hij heeft een hart in zijn donder’, zeiden ze in Amsterdam.

Het Parool vult aan:

Zijn tijd als eerste burger van de hoofdstad was net zo kleurrijk als zijn karakter. Als burgemeester ontsnapte hij in 1985 aan een aanslag door krakers, probeerde hij de Olympische Spelen van 1992 naar de stad te halen en verklaarde hij schrijver Willem Frederik Hermans persona non grata na een bezoek aan Zuid-Afrika tijdens de culturele boycot.

De in 1934 geboren Van Thijn groeide op in Amsterdam, maar verhuisde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog na een bominslag naar Bussum. In 1942 stuurde de Duitse bezetter het gezin Van Thijn terug naar Amsterdam, een jaar later werd Van Thijn samen met zijn moeder vanwege hun joodse afkomst opgesloten in kamp Westerbork waar zij dankzij een list van Van Thijns vader uit wisten te ontsnappen en konden onderduiken.

In een reactie op het overlijden van Van Thijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema laten weten:

Van Thijn heeft Amsterdam door roerige perioden geleid, van krakersrellen tot de Bijlmerramp, rechtvaardigheid en rechtstatelijkheid waren altijd zijn leidraad. Ik bewonderde hem daar diep om. […]Ed van Thijn ademde de stad. Innig geliefd bij talloze mensen die hem hebben gekend. Door zijn belezenheid, charme en zijn diepgevoelde verlangen om het goede te doen.

Geraakt en verdrietig door het overlijden van Ed van Thijn. Scherpzinnig en betrokken sociaaldemocraat. Wijs, gezaghebbend en onvoorwaardelijk strijdend voor een weerbare democratie, tegen racisme en onrecht. We gaan hem missen. Mijn gedachten gaan uit naar familie en vrienden. — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) December 19, 2021