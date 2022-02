PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapt op wegens #MeToo

De PvdA brengt deze verklaring uit:

De afgelopen dagen zijn bij de PvdA verschillende meldingen binnengekomen over het Kamerlid Gijs van Dijk. Deze klachten betreffen ongewenst gedrag in de privésfeer. Naar deze klachten zal onafhankelijk, extern onderzoek worden gedaan. Vanwege deze meldingen heeft Gijs van Dijk besloten terug te treden als Kamerlid en zijn zetel ter beschikking te stellen.

Gijs van Dijk: ‘De afgelopen jaren heb ik met veel trots mijn Kamerlidmaatschap voor de PvdA vormgegeven. In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden. Om het gestelde onafhankelijke onderzoek de ruimte te geven en de partij niet in de weg te zitten, trek ik mij terug uit mijn politieke functie.’

(later meer)

Update:

Anders dan de verklaring meldt, beperkte het ongewenste gedrag van Van Dijk zich niet tot de privé-sfeer. In oktober 2018 deed zich een incident voor met Cornelia Klaster, oud-kandidaat in Gelderland voor de Provinciale Staten. Klaster verklaarde dit weekend tegenover Joop dat Van Dijk haar tijdens een bezoek aan zijn werkkamer onverwacht vastgreep. Hij liet haar direct weer los toen er een medewerker binnenstapte. Een jaar later stond er opnieuw een ontmoeting met Van Dijk gepland. Klaster appte zijn medewerker dat Van Dijk uit haar buurt moest blijven. Dat deed hij niet en gaf haar bij wijze van begroeting twee zoenen.

Klaster diende daarop een klacht in tegen Van Dijk bij partijleider Lodewijk Asscher en partijvoorzitter Nelleke Vedelaar. Er volgde volgens haar aanvankelijk geen reactie waarop ze dreigde naar de politie te stappen. De partij liet de klacht behandelen door het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). Klaster zegt dat Van Dijk dat zelf voorgesteld heeft en was zeer ontstemd over de wijze waarop het onderzoek werd verricht. Het gesprek met een medewerker van CAOP vond ze intimiderend. Ze had het idee dat er amper naar haar geluisterd werd en er geen rekening werd gehouden met haar geestelijke gezondheid. Klaster zegt als slachtoffer van seksueel misbruik in haar jeugd aan CPTSS te lijden. Ook werden getuigen die ze aandroeg niet gehoord.

Op 13 maart 2020 werd Klaster schriftelijk meegedeeld dat haar klacht was afgewezen. Ze protesteerde daartegen via berichten op Facebook waarin ze vertelde wat haar overkomen was. Vier dagen later werd ze door de partij geroyeerd. Vijf maanden later startte de PvdA met een rechtszaak tegen haar. Die werd op het laatste moment ingetrokken omdat Klaster haar berichten op Facebook verwijderde.

Een ander slachtoffer van Van Dijk is kunstenares Tinkebell. Zij had heeft maandagavond een klacht ingediend tegen Van Dijk. In haar column in Het Parool schreef ze vorige week: