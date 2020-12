PvdA-leider Lodewijk Asscher biedt excuses aan voor toeslagenschandaal

PvdA-leider Lodewijk Asscher, die van 2012 tot 2017 minister van Sociale Zaken was, heeft op Facebook spijt betuigd over zijn rol in het kinderopvangtoeslagenschandaal waardoor onschuldige burgers ongekend onrecht is aangedaan. Asscher was als minister verantwoordelijk voor de Wet kinderopvang. Het was de belastingdienst die op basis van die wet het leven van ten onrechte als fraudeurs aangemerkte burgers verwoestte met onterechte, torenhoge vorderingen.

Het kabinet heeft al in 2019 excuses gemaakt en daarmee ook voor de rol van Asscher maar de PvdA-leider hecht er aan dat nu ook persoonlijk te doen.

Woorden schieten eigenlijk tekort om te beschrijven hoe zeer ouders geraakt zijn door een onredelijke, onrechtvaardige en onheuse behandeling door de overheid. Het is deels onherstelbaar, zeker nu de meesten van hen ook nog steeds moeten wachten op compensatie. De verhalen over wat het voor mensen heeft betekend en nog steeds betekent gaan door merg en been. De constateringen over mijn eigen rol hierin zijn pijnlijk en vervullen me met schaamte.

Asscher stelt dat de lessen uit het schandaal nu in de praktijk moeten worden gebracht: “De overheid moet de komende jaren weer een schild en een bondgenoot van mensen zijn. Dit mag nooit meer gebeuren.”