PvdA: lockdown voor niet-essentiële winkels en horeca

In plaats van de maatregelen die Mark Rutte en Hugo de Jonge afgelopen vrijdag hebben genomen, moet er een daadkrachtige korte lockdown komen. Niet-essentiële winkels en horeca moeten dicht. Dat bepleit PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, schrijft het AD.

Kuiken staat niet alleen in haar pleidooi voor hardere maatregelen om de virusverspreiding een halt toe te roepen. Zo schrijft coronadataverzamelaar Stephan Okhuijsen op Twitter dat een “echte, totale lockdown” van zeker drie weken nodig is om te voorkomen dat de zorg de komende weken compleet bezwijkt. “Het loopt nu al volledig uit de hand. En zonder hard ingrijpen zal het verder uit de hand lopen.”

We zitten nog steeds in de fase van exponentiële groei. Niets wijst nog op vermindering. Met vandaag 20.000 nieuwe meldingen (en 35 sterfgevallen) gaan we deze week nog de 30k halen. En daar stopt het niet.https://t.co/jLJB5uqfsq

2/ — 𝓢tephan Okhuijsen (@steeph) November 16, 2021

Maatregelen tot nu toe hebben slechts beperkt effect omdat er nog teveel contactmogelijkheden zijn.

Op basis van het recente verloop leveren de dagcijfers van nu over 10 dgn 450 ziekenhuis-, over 15 dgn 90 IC-opnames en over 20 dgn 85 sterfgevallen op.https://t.co/j23GCXhoVx 4/ pic.twitter.com/737eFSwvOG — 𝓢tephan Okhuijsen (@steeph) November 16, 2021

Hoe snel het virus rondgaat, is onder meer te zien bij de GGD’s die voor de zoveelste keer overvallen lijken door de exponentiële groei van het aantal besmettingen. Nu.nl meldt dat de GGD’s hun maximale testcapaciteit hebben bereikt.

De maximale capaciteit van de GGD is op papier 90.000 coronatests per dag. Volgens de organisatie wordt nu naar een maximum van 120.000 tests per dag toegewerkt.

Er werken nu bijna 4.000 mensen in het callcenter van de GGD. “Veel mensen roepen dat we meer mensen moeten inzetten. Een logische reactie, maar daar is de arbeidsmarkt op dit moment helaas niet naar”, zegt GGD GHOR-directeur Jaap Eikelboom tegen Nu.nl

Opmerkelijk genoeg heeft Denemarken (5,8 miljoen inwoners) een veel grotere testcapaciteit dan Nederland (17,4 miljoen inwoners). Als gevolg daarvan kunnen de Denen, die ook een hogere vaccinatiegraad hebben, zeven keer zoveel testen als Nederland.

Vanwege het bericht over de testcapaciteit van de GGD, een vergelijking: Denemarken draait op dit moment 150K PCR testen en 150K antigeentesten per dag. Dat is omgerekend naar ons: 450K PCR testen en 450K antigeentesten p/dag Wij doen nu 80K PCR en 80K antigeen (TvT) per dag. — Marino van Zelst🌱 (@mzelst) November 16, 2021