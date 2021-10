PvdA-minister Bussemaker schoof BKB miljoen euro toe in strijd met EU-regels

Jet Bussemaker (PvdA) heeft in 2016 als minister van Onderwijs een opdracht gegund aan het campagnebureau BKB. Dat was in strijd met Europese aanbestedingsregels, die overheden verplichten om boven een bedrag van 139.000 openbaar aan te besteden. Dat meldt Vrij Nederland.

Het ministerie geeft toe dat er ‘een bewuste keuze voor een onrechtmatig aanbestedingstraject’ is gemaakt. Dat is opmerkelijk, want eerder kwam het door teleurgestelde PvdA-leden opgerichte BKB ook al in het nieuws wegens een onderhands gegunde opdracht, toen via PvdA-minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van OCW kwam er geen openbare aanbesteding omdat er haast gemaakt moest worden met de campagne voor gelijke kansen in het onderwijs: de minister had de campagne aan de Kamer beloofd. Bij een onderhandse aanbesteding kwam BKB vervolgens met het beste plan van de “drie tot vijf” benaderde partijen.

Kansenongelijkheid in het onderwijs was een van de speerpunten van de PvdA tijdens de verkiezingscampagne van 2017. Veel succes had de partij daarmee niet: de PvdA leed dat jaar de grootste verkiezingsnederlaag in de Nederlandse politieke geschiedenis.