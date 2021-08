PvdA-prominenten zien fractiefusie met GroenLinks niet zitten

De berichtgeving dat de PvdA en GroenLinks een gezamenlijke fractie zouden moeten vormen om de kabinetsformatie op gang te brengen, valt slecht bij veel PvdA’ers. Voormalige Tweede Kamerlid, senator en wethouder Adri Duivesteijn vreest dat met een fractiefusie “het einde van de PvdA” naderbij komt. “Weg geschiedenis, traditie en sociaal democratie. Politiek wordt gewoon links of rechts-liberalisme.”

VVD en CDA eisen blokvorming van TK- fracties @PvdA @GroenLinks in een nieuw coalitie. En de fractie lijken daarin mee te gaan. Kortom het einde van de PvdA is ingezet. Weg geschiedenis, traditie en sociaal democratie. Politiek wordt gewoon links of rechts-liberalisme. Jammer! — Adri Duivesteijn (@adriduivesteijn) August 20, 2021

Oud-voorzitter Hans Spekman noemt een mogelijke fractiefusie “totale uitholling van de ledendemocratie” en “onvoorstelbaar slecht”. Een dergelijke intensieve samenwerking is volgens hem bovendien in strijd met de “les van de toeslagenaffaire”. “Alles in een Haagse mal willen drukken is niet goed. Je moet zelfstandige fractieleden houden, zoals Pieter Omtzigt, die tegen de fractiediscipline in en tegen de wens van het kabinet in dingen willen zien.”

Ook de meeste kandidaten voor het PvdA-voorzitterschap lijken niet enthousiast. “Laat dit alsjeblieft een grap zijn”, reageert Reshma Roopram. Roopram en andere kandidaat-voorzitters ergeren zich aan de opstelling van Rutte, die de mogelijke fractiefusie volgens de NOS met Sigrid Kaag heeft besproken.

“Dit is geen onderdeel van een formatie”, meent Pieter Paul Slikker, die eerder deze week in een opiniestuk op Joop.nl opperde om wel een deels gezamenlijk partijcongres met GroenLinks te organiseren over regeringsdeelname.

Even voor de goede orde luitjes bij @VVD en @D66: een fusie van fracties of partijen is een keuze van henzelf. Dat is geen onderdeel van een #formatie. Dit doet denken aan tijden waarop met de liniaal landsgrenzen werden ingetekend. Tamelijk #kanslooshttps://t.co/UeOJFIzxdz — Pieter Paul Slikker (@PPSlikker) August 19, 2021

De enige kandidaat-voorzitter die een fusie onomwonden steunt is Frank van de Wolde. Maar ook hij stelt: “Het is aan de fracties zelf om daartoe te besluiten; niet aan rechtse woordvoerders en andere “bronnen.””

Als de fracties van GroenLinks en PvdA samen zouden gaan zou dat fantastisch nieuws zijn. Ik ben daar groot voorstander van. #RoodGroen Het is aan de fracties zelf om daartoe te besluiten; niet aan rechtse woordvoerders en andere "bronnen."https://t.co/8toxE5kfjt — Frank van de Wolde (@FvandeWolde) August 19, 2021

Een GroenLinks-bron noemde het gesprek tussen Kaag en Rutte over een gezamenlijke fractie donderdag al “absurd”. Tegenover RTL Nieuws laat GroenLinks-medeoprichter Alexander de Roo weten een fusie niet toe te juichen. “Je bent gekozen op verschillende programma’s en op klimaat en natuur gaat GroenLinks verder dan de PvdA. Je moet herkenbaar blijven voor je kiezers.”

In de categorie ‘dingen die wij zelf wel uitmaken’:

✅ Manier van samenwerken met andere partijen — GroenLinks (@groenlinks) August 19, 2021

Voormalig PvdA-leider Job Cohen pleitte daags na de verkiezingen wel voor het opheffen van de linkse partijen en de oprichting van een grote nieuwe partij. “Ik zou gewoon zeggen: begin opnieuw. Verzin een nieuwe naam en dan hopsakee.”