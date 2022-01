PvdA-raadslid met dood bedreigd na intimidatie door PVV’er

Het Rotterdamse PvdA-raadslid Co Engberts doet aangifte van doodsbedreiging. Donderdag werd hij in de raadszaal verbaal aangevallen door PVV-raadslid Maurice Meeuwissen. Vrijdag ontving hij via de mail bedreigingen die gerelateerd waren ‘aan wat er donderdag is gebeurd’.

Meeuwissen hield donderdag een betoog over hoe er ‘een hetze’ zou worden gevoerd tegen Forum voor Democratie. Na een interruptie van Engberts, beet Meeuwissen hem toe:

Als er straks vervelende zaken gebeuren in de stad, zoals het verscheuren van stembiljetten, dan hou ik de heer Engberts daar verantwoordelijk voor. Dan zeg ik: tribunaal of rechtbank. Daar gaan we werk van maken.

‘Helaas zien we nu waar dit toe leidt,’ zegt Engberts tegen het AD. Hij doet aangifte omdat hij vindt dat dergelijke bedreigingen niet geaccepteerd mogen worden: ‘We moeten hier tegen opstaan.’

Meeuwissen, die uit de gratie is geraakt bij zijn partijleider Wilders en na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer onder de vlag van de PVV mag opereren, zegt zelf ook bedreigd te zijn. Ook hij doet aangifte.