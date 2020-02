PvdA voert actie tegen ‘singlestraf’ bij sociale huurwoningen

De PvdA keert zich tegen het verlagen van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen voor alleenstaanden. Omdat de minister van Binnenlandse Zaken de inkomensgrens wil verlagen van 38.000 naar 35.000 euro dreigt een sociale huurwoning voor alleenstaanden met een middeninkomen onbereikbaar te worden, waarschuwt de PvdA. De partij is een petitie begonnen tegen de maatregel.

De PvdA spreekt van een ‘singlestraf’. Alleenstaande leraren, agenten en verplegers dreigen tussen wal en schip te vallen, omdat ze in steden als Amsterdam of Utrecht moeilijk kunnen huren in de vrije sector. Als voorbeeld noemt de PvdA Emma, die onlangs aan de slag is gegaan op een basisschool in Amsterdam-Zuidoost.

Ze woont noodgedwongen samen met haar zus en betaalt 1.600 euro huur om een beetje in de buurt van haar werk te kunnen wonen. Die huur gaat bovendien elk jaar met 75 euro omhoog. Emma wil graag op zichzelf wonen, maar door de plannen van de minister kan ze die wens wel op haar buik schrijven.‎

Ben jij single? ☝ Dan wil het kabinet het je nóg moeilijker maken om een betaalbare huurwoning te vinden. 😓 Emma strijdt tegen deze singlestraf. Doe mee! Hoe? 👇https://t.co/21elotU3yk pic.twitter.com/cL4dCyvFPg — Partij van de Arbeid (@PvdA) February 26, 2020

Volgens de PvdA worden 130.000 singles de dupe van de plannen van het kabinet. Behalve jongeren die zelfstandig willen wonen, worden ook mensen getroffen die net zijn gescheiden of die hun partner hebben verloren. Zij kunnen nergens terecht, en eindigen in een kleine kamer, op een vakantiepark of op straat. Eind vorig jaar meldde het Leger des Heils al dat het aantal daklozen in Nederland de afgelopen tien jaar is verdubbeld.