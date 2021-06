PvdA wil dat zwangere vrouwen in trein gratis eerste klas mogen zitten

Wie langer dan vijf maanden zwanger is moet in de trein in de eerste klas kunnen gaan zitten zonder daarvoor extra toeslag te betalen. Dat stelt de PvdA voor. De maatregel moet voorkomen dat de vrouwen geen zitplaats kunnen vinden in overvolle treinen. In de eerste klas is op drukke reizen meestal nog wel plek maar tweede klas reizigers mogen daar geen gebruik van maken. In België bestaat een dergelijke regeling al. In Nederland kan een vrouw aan de conducteur om clementie vragen maar die wordt niet altijd geschonken.

Het AD schrijft:

PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop vraagt om een eersteklasregeling voor zwangere vrouwen. Hij roept staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor) op om te regelen dat vrouwen in de laatste vier maanden van hun zwangerschap in de eerste klas mogen reizen met een kaartje van de tweede klas. ,,Zwangere vrouwen moeten met gemak kunnen reizen met het openbaar vervoer en niet hoeven te vechten voor een zitplekje in een overvolle coupé’’, vindt De Hoop. ,,Laat ze zonder extra kosten plaatsnemen in de eerste klasse, zodat ook die vrouwen met een kleine portemonnee veilig en ontspannen kunnen reizen.’’

De staatssecretaris houdt de boot nog af en wil eerst onderzoek laten doen naar de zogeheten priority stickers die sinds enkele jaren in gebruik zijn. Zwangere vrouwen of reizigers met een beperking kunnen zo’n stoel opeisen als die door een ander bezet wordt. Onbekend is of dat goed werkt.

Op Twitter verschijnen in ieder geval regelmatig berichten van zwangere vrouwen die vertellen dat ze staand moeten reizen omdat niemand op wil staan. Er zijn overigens ook berichten van het tegenovergestelde. Het zijn ook niet alleen passagiers die weinig begrip tonen voor zwangere vrouwen. Drie jaar geleden werd een hoogzwangere vrouw door dienstdoende conducteurs de trein uitgezet omdat ze te laat was ingestapt.

Dank namens alle vrouwen! Ooit een keer een jongen met een gebroken been die in de treincoupé riep “gaat er dan niemand voor haar staan je ziet toch dat ze zwanger is??!!” Toen ik hoogzwanger net voor mijn verlof de trein in stapte 😬 bij mijn tweede zwangerschap 1e klas genomen — Betty Feenstra (@bettyfeenstra) June 15, 2021

Zwanger zijn is blijkbaar geen reden voor mensen om op te staan in de trein. Thanks! #treinleven pic.twitter.com/0rPaXWhAFo — Jaël (@JaelLeonaJulia) June 7, 2016

De jongeman die jaren geleden opstond in een bomvolle en oververhitte trein, om zijn zitplaats aan mij af te staan. Ik -net zwanger- had het even heel zwaar en stond op omvallen. Na aankomst op RotterdamCS kon ik m nog net een dankbare blik geven. Ik vind hem nog steeds een engel — Lilian (@THECOLDDOGLEFT) February 14, 2020

cc-foto: Esther Westerveld