PvdA wil deze week nog Kamerdebat over snelle toename besmettingen

De PvdA wil dat de Tweede Kamer woensdag terugkeert van het reces voor een debat over de snelle toename van het aantal coronabesmettingen. Op Twitter schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher dat hij ‘zeer bezorgd’ is.

Zeer bezorgd over oplopende aantal coronabesmettingen. Maatregelen kabinet steeds onduidelijker en moeilijker op te volgen. Met alle risico’s voor gezondheid en economie van dien. Ik wil zo snel mogelijk kamerdebat. — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) August 2, 2020

Een poging van GroenLinks, SP en PvdA om eind juli al een spoeddebat te houden, kon eerder niet op voldoende steun in de Tweede Kamer rekenen. Er werd destijds wel voor 12 augustus een debat ingepland.

Asscher meent dat ‘de situatie te urgent’ is om tot volgende week te wachten. Hij verwijt het kabinet een ‘gebrekkige regie’ en vindt dat er moet worden ingegrepen “om te voorkomen dat straks de gezondheidsschade en economische schade nog groter wordt”.

De PvdA-leider maakt zich onder meer zorgen over de terugkeer van vakantiegangers uit coronabrandhaarden. “Zij worden niet standaard getest.” Ook is Asscher verontrust over de wachttijden voor coronatesten die kunnen oplopen als er een lokale uitbraak is.