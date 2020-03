PvdA’er Martin van Rijn nieuwe minister Medische Zorg

PvdA-er Martin van Rijn wordt de nieuwe minister voor Medische Zorg. Dat werd vrijdagmiddag bekendgemaakt door minister-president Mark Rutte. Van Rijn was tussen 2012 en 2017 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte II.

Van Rijn was de afgelopen periode directeur van het Hagaziekenhuis in Den Haag. Hij volgt Bruno Bruins op die donderdag zijn ontslag indiende. Een dag eerder was Bruins onwel geworden tijdens een Kamerdebat, hij liet zelf weten dat de oorzaak daarvan oververmoeidheid was.

De keus voor Van Rijn is uitzonderlijk: niet eerder was een minister afkomstig van een oppositiepartij. Overigens benadrukte Rutte dat Van Rijn de ministerspost ‘op persoonlijke titel’ bekleedt en niet namens de PvdA. De aanstelling van Van Rijn is voor ten minste drie maanden.