PVV’er Faber schiet uit haar slof tegen 12-jarige klimaatactivist

Marjolein Faber, de PVV’er die vorig jaar de aandacht trok door heel hard “Mijn tweet klopt!” te roepen toen ze werd geconfronteerd met een leugenachtige tweet over de dader van een steekpartij, heeft zich woensdag weer eens van haar slechtste kant laten zien. Ze beet de 12-jarige Lars Westra, die bij de provinciale bestuurders van Gelderland een speech hield over de klimaatcrisis, toe dat hij maar beter kon gaan voetballen.

”Jij vertelt dat je een eigen bedrijf hebt, maar je bent niet eens handelingsbekwaam. Dus er zit een organisatie achter jou. Ik vind het een schande dat jij misbruikt wordt en ik gun jou een goed en gelukkig leven. En ik hoop dat jij gaat genieten en dat je lekker gaat voetballen en als je wat groter bent, ga je lekker achter de meiden aan.”

Eerder had Faber, die enkele jaren geleden in opspraak kwam omdat ze het bedrijf van haar zoon betaalde met fractiegeld, Lars op Twitter als een ‘naïef klimaatsoldaatje’ betiteld. De 12-jarige noemde het tegenover De Gelderlander ‘jammer’ dat Faber hem zo had bejegend. “Ik laat me niet gebruiken. Het klopte niet wat zij zei. Wat ik zeg is honderd procent mijn mening.”