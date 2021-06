PVV’er Graus mocht Kamer niet in na nieuwe beschuldiging seksueel misbruik

PVV-Kamerlid Dion Graus wordt opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Volgens een voormalige fractiemedewerker is zij door Graus gedwongen tot ‘heel veel ernstige dingen’. Dat meldt NRC. Hoewel de zaak naar buiten toe stil werd gehouden, kreeg Graus van toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib wel een toegangsverbod tot het Kamergebouw.

De vrouw zou zich in februari van dit jaar gemeld hebben bij Arib om haar verhaal te doen. Ze vertelde daar dat Graus haar verplichtte mee te gaan naar werkbezoeken en etentjes en ook zou ze verplicht alcohol hebben moeten drinken, terwijl ze dat doorgaans niet deed. Nadat ze weigerde “ernstige dingen” te doen – wat precies is niet bekend – en ze Graus afwees, zou hij haar zijn gaan stalken.

De melding bij Arib, volgde op de onthulling van eveneens NRC dat Graus door zijn ex-vrouw van seksueel en psychisch misbruik werd beschuldigd. Graus zou zijn ex-vrouw hebben gedwongen tot seks met zijn particuliere beveiligers bij wijze van betaling. Dit zou ook in het Tweede Kamergebouw zijn gebeurd. Zowel de eigen PVV-fractie als ook de Kamer zelf stelden geen onderzoek in naar de beschuldigingen. Wel kreeg Graus van Arib een toegangsverbod en was alleen nog welkom bij de stemmingen. Nadat huidig voorzitter Vera Bergkamp het stokje overnam, werd Graus weer in genade aangenomen.

Graus is Kamerlid namens de PVV sinds 2006. In die tijd is hij door verschillende vrouwen meermaals beschuldigd van seksueel misbruik en intimidatie, mishandeling, bedreiging en stalking. Aangiftes werden geseponeerd, hoewel het Openbaar Ministerie later heeft gezegd daarin een foutieve beoordeling te hebben gemaakt. Er zou wel degelijk ‘voldoende wettig en overtuigend bewijs voor bedreiging en mishandeling’ zijn. Graus ontkent alles, ook de laatste beschuldigingen. Volgens de PVV’er is het ‘een complot’ van een deel van zijn eigen fractie tegen hem.