PVV’er veroordeeld voor stalken ex

Tom Kuilder, PVV-raadslid in Emmen, is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur wegens het stalken van zijn ex-vriendin. Hij stuurde zijn ex, het Almelose raadslid Patricia Pol, maandenlang berichten. Nadat Pol Kuilder op WhatsApp had geblokkeerd, ging hij door via Facebook Messenger. Kuilder hoopte dat hij haar op die manier kon terugwinnen, vertelde hij bij de rechtbank. RTV Drenthe meldt:

Volgens hem was het vaker korte tijd uit geweest. “Dat maakte onderdeel uit van hoe onze relatie functioneerde. Het was een toxische wisselwerking. Ik heb het berichten sturen doorgezet, maar niet op een obsessieve manier in mijn beleving. Het was eigenlijk een clustertje van een aantal berichten. Dat had ik misschien niet moeten doen.”

Volgens de rechter was er sprake van ‘een bombardement van berichten’. Kuilder moet zijn ex, die inmiddels is overgestapt van de PVV naar Forum voor Rechts, ook een schadevergoeding van 1500 euro betalen.

Kuilder is niet de eerste PVV’er die in opspraak komt door stalking. In 2006 deden twee vrouwen aangifte tegen PVV-Kamerlid Dion Graus vanwege mishandeling, stalking en bedreiging. Vorige maand schreef NRC Handelsblad dat Graus zijn ex-vrouw Joyce tegen haar zin heeft aangezet tot seks met beveiligers.

GroenLinks dringt aan op een onderzoek naar Graus. “De Tweede Kamer is niet slechts een bedrijfsverzamelgebouw”, vindt GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. “Een voortdurende publieke stilte geeft de indruk dat daders er wel mee zullen wegkomen. Die indruk is schadelijk.”

Een groep vrouwen is een inzamelingsactie begonnen voor Joyce, die ook fractiemedewerker van de PVV is. Met het ingezamelde geld willen zij forensisch onderzoek en juridische bijstand voor de ex van Graus financieren.