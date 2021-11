QAnon-sjamaan jaren de cel in voor aanval op het Capitool

De zogenaamde QAnon-sjamaan Jacob Chansley is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 5 maanden voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar. Justitie had verzocht om een zware straf om een voorbeeld te stellen. Volgens de aanklagers was Chansley het gezicht van de aanslag en een symbool voor de barbaarsheid van de pro-Trump-meute die de aanval uitvoerde.

Al tijdens de aanslag op het hart van de Amerikaanse democratie viel Chansley op door zijn uitdossing, wat hem direct zijn bijnaam opleverde. Hij droeg een opvallende hoofdtooi en gezichtsbeschilderingen. Ook had hij een Amerikaanse vlag aan een speer bij zich. Een wapen, volgens de aanklagers. Chansley was een van de eerste dertig personen die het Capitool wisten binnen te dringen en de vloer van de Senaat wist te bereiken die toen nog maar net geëvacueerd was.

Met de woensdag opgelegde straf is de 34-jarige Chansley de eerste 6 januari-relschopper die veroordeeld wordt voor de bestorming van het Capitool. Tegen nog eens 660 andere Trump-fans lopen nog aanklachten. Vorige week werd wel al een 41-jarige Trump-fanaat veroordeeld die op 6 januari een agent aanviel.