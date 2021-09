QR-code van Macron wordt gedeeld via Twitter en Snapchat

De QR-code van de coronapas van Emmanuel Macron wordt gedeeld via sociale media. Het Élysée geeft zorgmedewerkers de schuld van het uitlekken van de code. Er wordt nog onderzocht of de verantwoordelijke medewerkers de gegevens opzettelijk of per ongeluk hebben gedeeld, meldt France Info.

Op de code is de geboortedatum van de Franse president te zien: 21 december 1977. Ook is af te lezen dat Macron op 13 juli 2021 het Pfizer/BioNTech-vaccin heeft gekregen. In werkelijkheid kreeg het staatshoofd de prik zes weken eerder. Door een fout werd de vaccinatie pas anderhalve maand later geregistreerd.

Wie met de coronapas van Macron op een terras wil plaatsnemen, loopt een risico. De boete op het gebruik van een QR-code van een derde bedraagt in Frankrijk 750 euro.