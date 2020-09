Queen Elizabeth heeft last van de coronacrisis, krijgt financiële noodsteun

De Britse regering erkent dat het inkomen van de koningin verhoogd gaat worden. De financiële steun moet de terugval in winsten door de coronacrisis compenseren die het koninklijk huis boekt op onder meer de verhuur van winkels. De waarde daarvan zou zo’n 550 miljoen euro gedaald zijn. Daarnaast is de extra toelage bedoeld om de koningin er van te verzekeren dat haar inkomen gelijk blijft aan dat van voor de crisis.

Volgens de regering is de steun noodzakelijk omdat het koninklijk huis ook veel geld oplevert. “Daarmee betalen we publieke diensten. De afgelopen tien jaar heeft de kroon 3 miljard euro aan Financiën terugbetaald. De steun waar het om gaat betreft de bedrijfsvoering van de monarchie en gaat niet als privé-inkomen naar de leden van het koninklijke familie.” Een kwart van de winst die de kroon boekt gaat echter wel naar het salaris van de koningin. Financiën heeft er mee ingestemd dat de verschuldigde afdracht door de kroon vanwege de crisis in termijnen plaatsvindt.

Robert Palmer, hoofd van de organisatie voor financiële rechtvaardigheid Tax Justice UK, zegt tegen The Independent dat de steun een klap in het gezicht is van burgers die de afgelopen maanden hun inkomens en banen zijn kwijtgeraakt.

cc-foto: Commonwealth Secretariat