Raad Zeewolde stemt voor komst omstreden Facebook-datacenter

In Zeewolde zal een immens datacenter verrijzen van Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Donderdagavond stemde de gemeenteraad van Zeewolde in meerderheid voor. Uiteindelijk waren slechts 8 van de 19 raadsleden tegen.

Opvallend is dat de doorslaggevende stem van de fractie PvdA/GroenLinks kwam, partijen waarvan zowel de achterban – lokaal en landelijk – als de Haagse Kamerfracties tegen zijn. In het tv-programma Op1 noemde GroenLinks-leider Jesse Klaver de stem voor het omstreden datacenter zelfs ‘buitengewoon dom’. Het laat volgens Klaver zien dat er voor lokale partijen ‘landelijke regie nodig’ is.

De komst van het datacenter naar de Flevopolder is omstreden, onder meer vanwege het immense energieverbruik. Het datacenter gaat 166 hectare in beslag te nemen, waar onder meer landbouwgrond voor moet wijken, en heeft de energiebehoefte van ruwweg een stad als Amsterdam. Ook levert het nagenoeg geen extra werkgelegenheid op. Volgens de lokale partijen die voor stemden – VVD, D66, CDA, PvdA/GroenLinks, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang – staat daar tegenover dat de restwarmte gebruikt kan worden om woningen in de omgeving Zeewolde te verwarmen. Onvoldoende menen experts, en tegenstander ChristenUnie vond de materie te complex voor de gemeenteraad. Maar volgens de overige raadsleden hadden ze zelf genoeg kennis van de materie om een afgewogen beslissing te nemen.

Donderdagavond liepen de gemoederen in het gemeentehuis van Zeewolde hoog op. Voor de deur protesteerden boeren en milieuactivisten zij aan zij tegen de komst van het datacenter, binnen kregen dertien burgers spreektijd: zij wilden zonder uitzondering de plannen van tafel hebben.

Dat de raad, voorgezeten door burgemeester Gorter die deze week opzien baarde door een grondige analyse van NRC te bestempelen als Zeewo, de motie aannam, betekent niet dat het datacenter er werkelijk komt. Een deel van de beoogde grond is in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zeewolde moet nu aantonen dat het aan alle randvoorwaarden kan voldoen. Ook kan er nog beroep worden aangetekend bij de Raad van State. In het deze week gepresenteerde regeerakkoord wordt ook over datacenters gesproken, in die zin dat voor dergelijke ingrijpende bouwwerken landelijke regie nodig is en niet slechts lokale.

Meta heeft laten weten ‘blij’ te zijn met het oordeel van de raad.