Rabobank bekent schuld aan afname biodiversiteit, maar werkt verandering tegen

De Rabobank erkent medeschuldig te zijn aan de afname van bodemkwaliteit en biodiversiteit als gevolg van intensieve landbouw. De bank doet dat in een nieuwe uitzending van onderzoeksprogramma Zembla (BNNVARA). Door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, steeds meer dieren en hogere opbrengsten per hectare, zijn veel bodemorganismen, bestuivende insecten en weidevogels uit het boerenlandschap verdwenen. Ook is de landbouw een van de grootste uitstoters van stikstof.

Onder het naoorlogse motto ‘nooit meer honger’ is de Nederlandse landbouw de afgelopen decennia sterk geïntensiveerd. In Zembla zegt Bas Rüter, directeur duurzaamheid bij de Rabobank:

Dat was wel een belangrijke maatschappelijke vraag. Meer voeding voor meer mensen op deze wereld. De problemen zijn onderdeel van een systeem dat voedsel produceert waarvan we allemaal afhankelijk zijn. Dus het is een schuld voor de neveneffecten en het is ook mede eigenaarschap van het belangrijke product dat uit de landbouw voortkomt. Wij zijn medeverantwoordelijk voor de problemen.

De Rabobank is van oudsher de boerenbank, ontstaan uit een fusie tussen de Raiffeisen-Bank en de Boerenleenbank. Zo’n 85 procent van de Nederlandse boeren en tuinders is klant bij de Rabobank, die nu zegt als ambitie te hebben om de landbouw te verduurzamen. Volgens Rüter is de investering van de bank in biologische landbouw nu nog ‘relatief klein’, maar wordt jaarlijks met klanten besproken hoe de bedrijfsvoering duurzamer kan.

Toch blijkt dat het aantal boeren dat de overstap naar biologische landbouw maakt al enkele jaren op rij te dalen. En ook dat komt weer op rekening van de Rabobank, zo ontdekte Zembla. Het blijkt dat de bank veel aanvragen voor leningen om te verduurzamen afwijst. De zogeheten groenfinanciering, een speciale regeling voor duurzame investeringen waarmee je minder rente hoeft te betalen, is voor veel boeren niet beschikbaar. Volgens de bank bijvoorbeeld omdat het ‘een moeilijke tijd in de landbouw’ is, zoals een van de boeren die Zembla sprak te horen kreeg.

Rüter erkent dat zijn bank het werkelijk verduurzamen van boeren, bijvoorbeeld door het broodnodige verkleinen van de veestapel, vaak in de weg staat:

Laten we reëel zijn, het is niet veel geld verdienen op dit moment in de Nederlandse landbouw. Vaak is het zo dat de transformatie naar biologisch bijvoorbeeld leidt tot minder koeien per hectare en minder liter en als gevolg daarvan minder saldo en dan vaak ook nog de wens om minder koeien te hebben. En als je dat bij elkaar optelt, dan kan het vaak niet uit.

