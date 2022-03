Racisme tegen zwarte mensen die Oekraïne willen ontvluchten

Zwarte mensen die proberen het oorlogsgeweld in Oekraïne te ontvluchten, krijgen te maken met racisme waardoor ze niet of nauwelijks het land kunnen verlaten. Dat blijkt uit een stroom berichten op sociale media. Onder meer de president van Nigeria en de minister van Buitenlandse Zaken van Jamaica hebben hun zorgen geuit.

Ongeveer 20 procent van alle buitenlandse studenten in Oekraïne komt uit een Afrikaans land. Uit de berichten die op Twitter onder de hashtags #AfricansinUkraine en #BlacksinUkraine worden gedeeld, valt op te maken dat witte mensen voorrang krijgen op de vluchtwegen. Zo worden er videobeelden gedeeld waarop te zien is dat zwarte mensen de toegang tot een trein wordt ontzegd, terwijl een witte vrouw wel aan boord mag. Ook circuleren er video’s waarop zwarte mensen over het spoor lopen omdat ze de trein niet in zouden mogen, en zwarte studenten die aan de grens onder schot gehouden worden door militairen. Verschillende mensen vertellen ook dat ze uit bussen richting de grens met Polen zijn gehaald.

The official visuals of Ukrainians blocking Africans from getting on trains. #AfricansinUkraine pic.twitter.com/hJYpM3LY0A — Damilare / ViF (@Damilare_arah) February 26, 2022

Ukrainian soldiers prevented African and Asian students from boarding trains fleeing the country.#AfricansinUkraine pic.twitter.com/qboT8048AW — Ham on Wry (@RealHamOnWry) February 28, 2022

Hoewel de authenticiteit van de video’s vooralsnog niet vastgesteld is, evenals waar ze zijn opgenomen, hebben meerdere politici hun afkeuring kenbaar gemaakt. Zo heeft de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari opgeroepen volgens het VN-vluchtelingenverdrag ‘iedereen met waardigheid en zonder voorrang’ te behandelen: ‘De kleur van hun paspoort of van hun huid mag geen verschil maken. Volgens de BBC zijn er nog zo’n vierduizend Nigerianen gestrand in Oekraïne. Veel Afrikanen zouden vanwege het racisme aan de Poolse grens nu proberen de grens met Hongarije of met Roemenië over te steken, anderen zijn gedwongen achter te blijven in Oekraïne.

One group of Nigerian students having been repeatedly refused entry into Poland have concluded they have no choice but to travel again across Ukraine and attempt to exit the country via the border with Hungary. — Presidency Nigeria (@NGRPresident) February 27, 2022

Ook de Jamaicaanse minister van Buitenlandse Zaken Kamina Smith maakt zich zorgen om 24 Jamaicanen die in Lviv de bus naar Polen niet in mochten en gedwongen werden te lopen.

Twenty-four Jamaican students who yesterday arrived in L'viv, Ukraine from Kharkiv by train are now forced to walk 20 kilometres to Poland. Foreign Affairs Minister @kaminajsmith says the bus that was carrying the students to Poland was blocked by angry people. More details soon. pic.twitter.com/FANH1bwgWB — Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) February 27, 2022

In Nederland heeft BIJ1-partijleider Sylvana Simons zich uitgesproken tegen het racisme richting en aan de Poolse grens. Op Twitter schreef zij:

De afgelopen dagen werd m’n hart verwarmd door de goed georganiseerde hartelijkheid waarmee Polen vluchtelingen verwelkomde. Nu komt de harde werkelijkheid weer binnen: zwarte levens tellen niet mee. The bottom line is always racism.

Behalve zwarte mensen, zouden ook mensen met een Aziatisch of Midden-Oosters uiterlijk te maken krijgen met racisme bij het ontvluchten van Oekraïne, zo blijkt uit ooggetuigenverslagen. Daarnaast heeft de Oekraïense Nationale Garde beelden gedeeld van het rechtsradicale Azovbataljon dat in de strijd met militairen uit het islamitische Tsjetsjenië, hun kogels eerst insmeren met varkensvet. Azov is een extreemrechtse vrijwilligersmilitie die een neonazi- en witte supremacistische ideologie aanhangen. Ze vochten voor het eerst samen met het Oekraïense leger in het oosten van het land in 2014 tegen pro-Russische separatisten en maken sindsdien deel uit van de reguliere strijdkrachten.