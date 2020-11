Racisten in blackface vallen Akwasi thuis lastig

Rapper en activist Akwasi is thuis lastiggevallen door twee mannen verkleed als Zwarte Piet. Het duo, lid van een zelfverklaarde pro-Piet actiegroep, heeft op sociale media een filmpje verspreid waarop te zien is hoe ze op het thuisadres van Akwasi aanbellen. Een buurtbewoner die wil dat ze daar weggaan krijgt te horen dat hij zich er niet mee moet bemoeien.

Het is niet de eerste keer dat racisten in blackface bekende personen die zich utspreken tegen Zwarte Piet thuis belagen. Datzelfde gebeurde bijvoorbeeld ook in 2017 bij Sylvana Simons, tegenwoordig lijsttrekker van politieke partij Bij1.

Via Twitter laten politici weten niet gediend te zijn van dergelijke intimidatie. Onder andere Rob Jetten laat van zich horen. Zelf werd hij onlangs ook thuis lastiggevallen door boeren van de extremistische groepering Farmers Defence Force.

Dit is geen ludieke actie.

Dit is geen ludieke actie.

Dit is pure intimidatie. Je mag in dit land demonstreren, maar bij het privé domein van anderen blijf je weg! — Rob Jetten