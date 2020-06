Racisten slaags met politie Londen, extreemrechts tracht BLM-protest Parijs te verstoren

Racistische demonstranten, waaronder veel notoire hooligans, zijn in Londen slaags geraakt met de politie. Agenten werden bekogeld met projectielen. Zo’n tweehonderd extreemrechtse figuren hebben zich in het centrum van de stad verzameld bij het standbeeld van Churchill waar ze onder meer de Hitler-groet brachten. Burgemeester Sadiq Khan heeft ook de standbeelden van Nelson Mandela en Mahatma Gandhi met houten platen laten beschermen omdat de politie over informatie beschikte dat de racisten er op uit zijn die omver te halen.

Een journalist van een conservatieve krant constateerde dat de extreemrechtse betogers een enorme puinhoop achterlieten.

One key difference between today’s anti-BLM protest in London’s Parliament Square, and last week’s #BlackLivesMatter protest?

It looks more like a music festival with all this rubbish.

(And yes, that last photo is a river of piss) pic.twitter.com/EeuBgk0gkV

— Ed Clowes (@EdClowes) June 13, 2020