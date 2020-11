Racisten vernielen barbershop zwarte eigenaar na illegale Sint-intocht

Racisten met bivakmutsen hebben dit weekend de Bredase kapper Roberto Nefuani en zijn klanten geïntimideerd. In de nacht van zaterdag op zondag werden bovendien zijn ruiten ingegooid. Dat melden BN De Stem en Omroep Brabant.

In de wijk Tuinzigt was zaterdag een illegale Sinterklaas-intocht met tientallen blackface-Pieten. Na afloop van die intocht togen vijftien man naar barbershop The Art of Hustle omdat daar iemand zou zitten die met een ei gegooid zou hebben tijdens het de intocht.

De indringers schreeuwden racistische teksten (“Het zijn apen en Zwarte Pieten daarbinnen!”). Twee racisten droegen een bivakmuts. Nefuani dirigeerde de indringers naar buiten. “Er waren kinderen in mijn zaak”, verklaart hij tegen BN De Stem.

In de daaropvolgende uren reden er mensen langs die ‘zwarte apen’ riepen naar de barbershop. ’s Nachts werden de ruiten van de zaak ingegooid. Op Instagram heeft Nefuani beelden geplaatst.

“Ik ben ervan overtuigd dat die groep vannacht mijn ruiten heeft vernield. Mijn buren, die een shoarmazaak runnen, hebben gezegd dat ze ’s avonds een groep blanke jongens bij mijn zaak zagen”, verklaart de kapper tegenover Omroep Brabant.

Burgemeester Paul Depla spreekt op Twitter van ‘vreselijk gedrag’. “Ontzettend triest voor jonge ondernemer die gewoon zijn werk doet.”