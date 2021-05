Racisten vieren feest omdat BLM-activiste door haar hoofd is geschoten

Onder een YouTube-video van Sky News Australia zijn duizenden berichten geplaatst door racisten die vieren dat Black Lives Matter-activiste Sasha Johnson zondag in Londen door haar hoofd is geschoten.

Veel kijkers grijpen de video aan om hun afkeer van de Black Lives Matter-beweging te ventileren. “Heb geen medelijden met deze criminelen”, schrijft een YouTube-bezoeker bijvoorbeeld. “Af en toe lees ik iets waardoor ik feest wil vieren”, laat een ander weten. Ook wordt er opgeroepen tot geweld tegen politici. Steunbetuigingen voor de 27-jarige Johnson zijn er nauwelijks.

Sky News en YouTube werden al op maandag geattendeerd op de haatdragende reacties, maar het duurde dagen voordat zij in actie kwamen, meldt The Guardian. Sky News legde de verantwoordelijkheid bij YouTube. De videodienst verwijdert inmiddels reacties die in strijd zijn met de regels.

Kevin Rudd, de voormalige linkse premier van Australië, heeft YouTube en Sky News opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Als kijkers feestvieren omdat een jonge vrouw is neergeschoten, is er iets heel erg mis. De reacties illustreren hoe de video’s van Sky News een extreemrechtse echokamer cultiveren.”

Johnson, een moeder van drie kinderen, werd zondagochtend vroeg aangevallen. Ze verkeert nog altijd in kritieke toestand. In de buurt van het ziekenhuis waar ze ligt, werd eerder deze week een wake gehouden. Waarom Johnson door het hoofd werd geschoten, is nog onduidelijk. Volgens medestanders had de activiste “talloze bedreigingen” ontvangen.