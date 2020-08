Racistische aanval in Duitsland, slachtoffer in kritieke toestand

Een groep racisten heeft in Erfurt, hoofdstad van de Duitse deelstaat Thüringen, drie mannen uit Guinee aangevallen. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis, een van hen verkeert in levensgevaar. De West-Afrikaanse migranten werden op straat door 10 tot 12 mannen mishandeld bij een trefpunt voor rechtstextremisten. Volgens de politie werden de slachtoffers in het voorbijgaan eerst uitgescholden en daarna afgetuigd. Het motief voor de aanval is vreemdelingenhaat, aldus de politie.

De politie heeft twaalf mannen gearresteerd maar na korte tijd weer vrij gelaten omdat er volgens justitie geen grond was hen langer vast te houden. Het bewuste pand is bij de veiligheidsdiensten bekend als een broeinest van Der III. Weg (De derde Weg), een in 2013 opgerichte neonazi partij.

Het AD schrijft:

Volgens deelstaatparlementariër Katharina König-Preuss (Die Linke) is er in Erfurt een groeiende activiteit van neonazi’s. De aanval op de drie Afrikanen was volgens haar de tweede ‘massale neonazi-aanval’ in twee weken tijd. Der III. Weg biedt volgens haar vechtsporttraining aan voor militante neonazi’s, maar ook voor kinderen en adolescenten. ,,Zoals we afgelopen nacht opnieuw hebben gezien, is het doel om mensen te verwonden en een sfeer van angst te creëren”, verklaarde de fractiewoordvoerster voor antifascisme en antiracisme vanmiddag.

Vorige maand vond er ook al een mishandeling door extreemrechtse geweldplegers plaats. Daar werd dit weekend tegen gedemonstreerd door enkele honderden mensen.

cc-foto: Rassande Tyskar