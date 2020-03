Racistische aanval op Singaporese student: “Jouw corona niet in mijn land”

Een Singaporese student is in Londen slachtoffer geworden van een racistische aanval. De daders koppelden het uiterlijk van de student aan het coronavirus. Toen hij de racisten daarop weerwoord wilde geven, werd hij mishandeld.

De 23-jarige Jonathan Mok liep vorige week over straat toen hij door enkele jongeren werd nageroepen. Daarop draaide hij zich om, naar eigen zeggen omdat hij de racisten wilde laten zien dat hij niet bang was en dat “Aziaten geen makkelijk slachtoffer” zijn. Zodra hij zich omdraaide en de jongeren – tenminste drie mannen en een vrouw – aankeek, zei een van hen dat Mok hem niet mocht aankijken. Daarna werd hij direct in zijn gezicht geslagen en geschopt. Een van de aanvallers wierp hem daarbij toe: “Ik wil jouw coronavirus niet in mijn land.”

De Londense politie bevestigt de aanval op Mok. De daders zijn vooralsnog niet aangehouden, maar omdat de aanval plaatsvond voor een winkel, bestaat er een kans dat zij zichtbaar zijn op beelden van een bewakingscamera.

Mok heeft foto’s van zijn gehavende gezicht gedeeld op Facebook, samen met zijn verhaal. Ook zegt hij dat het niet de eerste keer is dat hij is aangesproken op zijn afkomst in combinatie met het coronavirus en dat ook vrienden van hem met een Aziatisch uiterlijk het slachtoffer zijn van racisme.

Racisme in Nederland

In Nederland hebben mensen met een Chinees of Oost-Aziatisch uiterlijk het ook zwaar te verduren. Dat bleek onder meer vorige maand al uit een reportage van NRC. Zij krijgen te maken met racistische scheldpartijen, bedreigingen en pesterijen, vaak in combinatie met verwijzingen naar het coronavirus. Op Radio 10 werd een carnavalslied gedraaid waarin de draak werd gestoken met mensen met een Chinese afkomst.

Het racisme tegen Aziatische-Nederlanders is niet nieuw. Dat bevestigen ook de personen die aan het woord komen in NRC. Zij vertellen hoe ook de generaties voor hen ermee te maken hadden. Dit blijkt ook uit het veelvuldige gebruik van termen als “poepchinees” of het kinderliedje “Hanky Panky Shanghai”. Een van de personen die aan het woord komt in NRC laat optekenen: “Ik vraag me af of het coronavirus misschien een smoesje is om alles maar te mogen zeggen. Blijkbaar is er een groep die al langer een hekel heeft aan ons.”